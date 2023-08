Divorțul Cristinei Șișcanu, subiect aprins de discuție în mediul virtual. Fanii au luat-o cu asalt pe soția lui Mădălin Ionescu

17:30

România este gazda unei noi producții. Mai cu seamă, este vorba despre The Bridge Ungaria, un reality show în care participă 14 străini și care se vor lupta pentru un premiu în valoare de 80.000 […] The post România, gazda unei noi producții, The Bridge! Locația superbă din țara noastră unde s-a filmat noul reality show appeared first on Cancan.