Tragedii în lanț la Chefi la Cuțite. Evenimentele i-au șocat pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani

19:10

Codrin Ștefănescu continuă să lupte cu tenacitate pentru viața sa. Diagnosticat în urmă cu circa șapte luni bolnav de cancer, fostul „locotenent” în politică al lui Liviu Dragnea evită încă să precizeze dacă are sau […] The post Codrin Ștefănescu, declarații fără precedent: „Am crezut că voi avea întâlnirea finală cu doamna cu coasă!” appeared first on Cancan.