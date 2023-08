Contestat de fani, Toni Petrea a dezvăluit discuția cu șefii: „Nicio problemă! Eu nu țin de scaun”

U Cluj a remizat în deplasarea cu Oțelul, scor 1-1. Contestat de fani, antrenorul Toni Petrea (48 de ani) a declarat că nu ține de funcție cu forța. Toni Petrea, după Oțelul - U Cluj „Echilibrată partida, am încercat să ducem mingea cât mai aproape de poarta adversă, dar nu am găsit soluțiile. Nu știu ce s-a întâmplat, am primit un gol, am fost aproape să mai primim unul pe o neatenție. Am mai avut situații, dar nu foarte clare. ...

