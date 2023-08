Profeția lăsată de Părintele Ilarion Argatu, înainte de moarte. România, printre statele lovite la nivel planetar: „Va fi pustiu peste tot”

10:00

După mai bine de un an în care au purtat un război public, Shakira și Pique flutură steagurile albe. Cei doi au făcut, în sfârșit, pace și trec la nivelul următor. De dragul celor doi […] The post Anunț „bombă”! Shakira și Pique s-au împăcat. Care sunt termenii viitoarei relații appeared first on Cancan.