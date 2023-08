Răzvan Kovacs a fost surprins alături de o blondă misterioasă! Cine este cea care îi ține companie concurentului de la Insula Iubirii: „Sufletul meu”

13:30

Bianca Giurcă și Marius Moise s-au numărat printre cele cinci cupluri care în acest an au acceptat provocarea Insula Iubirii. Cei doi au mers în Thailanda pentru a își testa relația. Testul a fost picat, […] The post Marius Moise și Bianca Giurcă se pregătesc de nuntă?! Detaliul care i-a dat de gol pe cei doi concurenți de la Insula Iubirii appeared first on Cancan.