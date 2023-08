Imagini virale » Ce făcea Mbappe în timp ce PSG se chinuia cu Lorient

Kylian Mbappe (24 de ani) a urmărit din tribune partida lui PSG cu Lorient, scor 0-0 (runda #1 din Ligue 1).Alături de Ousmane Dembele, noul fotbalist al lui PSG, Mbappe a fost surprins de mai multe ori în timp ce zâmbea larg.Kylian Mbappe laughing with Ousmane Dembele next to him in the stands. pic.twitter. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor