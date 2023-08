Marius Moise încearcă să scape basma curtă după Insula Iubirii! Concurentul a fost pus la zid și a reacționat: „Nu conștientizam”

15:00

Cosmin Diaconu are o poveste de viață impresionantă. La cei doar 24 de ani a reușit să atingă succesul și să fie cunoscut la nivel internațional. Deși nimeni nu i-a acordat credit, tânărul a demonstrat […] The post Ce a făcut fiul unei badante din România i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, români și englezi. O poveste de viață impresionantă appeared first on Cancan.