Andreea Raicu, vacanță inedită în Grecia! Vedeta a făcut furori pe plajă: „Totul se schimbă”

17:10

În urmă cu mai bine de trei ani, Radu Pălăniță, pe atunci de profesie mecanic auto, uimea o țară întreagă, în finala de la „Românii au talent”. Tânărul a câștigat marele premie, iar de atunci […] The post Vedetă Pro Tv, dezvăluiri din culisele „Românii au talent”: „M-au mai chemat de două ori și gata. Ei nu ajută pe nimeni” appeared first on Cancan.