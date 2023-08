Cum poți să rămâi fără bani de pâine în august, când ești în concediu. Schema brevetată de hoți a atras atenția polițiștilor, care eu emis o alertă europeană

17:50

Helene Cederroth, femeia care și-a pierdut cei trei copii din cauza unei boli fără nume, își aduce aminte de câte ori medicii i-au spus că totul se întâmplă, de fapt, în mintea ei, iar cei […] The post Boala fără nume i-a luat trei copii! Tulburătoarea poveste a unei mame distrusă pe viață appeared first on Cancan.