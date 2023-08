Sindicalistul șef Ion Rădoi s-a însurat cu iubita mai tinerică pentru care a oprit metroul, iar CANCAN.RO are toate detaliile

23:50

Milionarul japonez Hideaki Tanaka, ajuns pe plaiurile mioritice în urmă cu mai mulți ani, cu afaceri a luat o “țeapă” colosală. A ajuns implicat într-un mega-scandal, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Miza este uriașă! Vorbim […] The post Samurariul multimilionar cu Rolls, gărzi de corp și care a rupt NUBA, implicat într-un mega-scandal. Poliția a intervenit, iar CANCAN.RO are toate detaliile appeared first on Cancan.