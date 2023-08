Abonamentul RCS RDS care îi face invidioşi pe toţi! Nelimitat la Digi, cu nici 13 lei lunar

11:10

Răzvan Kovacs se numără printre concurenții sezonului șapte Insula Iubirii. Bărbatul a plecat în Thailanda alături de Ema pentru a-și testa relația. Însă, ispita i-a furat repede privirea, iar cei doi s-au despărțit în cadrul […] The post Răzvan Kovacs a fost surprins alături de o blondă misterioasă! Cine este cea care îi ține companie concurentului de la Insula Iubirii: „Sufletul meu” appeared first on Cancan.