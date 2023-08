Galeria Rapidului a generat 107 decibeli la Rapid - Petrolul

00:20

Petrolul s-a impus în deplasarea cu Rapid, scor 2-0, în runda cu numărul 5 a Superligii. Prezent în Giulești, Mircea Lucescu i-a luat apărarea lui Cristiano Bergodi. Rapid are un start de sezon la fel de slab ca în anul retrogradării, iar suporterii au răbufnit la adresa conducerii și a echipei. Cristiano Bergodi e sub presiune, dar are un susținător important în persoana lui Mircea Lucescu. ...