O bătrână de 80 de ani, act de curaj în numele dragostei. S-a mutat la capătul lumii pentru iubitul din liceu: „Sunt fericiți împreună”

În cursul zilei de duminică, 13 august 2023, au fost emise alerte de cod portocaliu și roșu de inundații. Atenționarea de călătorie a fost publicată de MAE, pe site-ul oficial. Este vorba despre Regatul Norvegiei. […]