Produsul românesc care face furori în toată Europa. Nemții stau la rând să-l cumpere

19:30

Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare este sărbătorită în fiecare an, pe data de 15 august. Este unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății, iar credincioșii ortodocși și cei catolici țin cont de […] The post Se spune sau nu ”La mulți ani” pe 15 august, când este Sfânta Maria. Mulți români nu știu appeared first on Cancan.