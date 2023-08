Ramona Gabor, întâmplare bizară imediat după ce a pus la gât colierul de perle al mamei sale: „Eu nu cred în coincidențe”

08:50

Cristian Tudor Popescu (66 de ani) este unul dintre cei mai apreciați și respectați jurnaliști din țara noastră. De-a lungul carierei s-a făcut remarcat prin stilul său direct și foarte incisiv. În ciuda faptului că […] The post Câți ani are, de fapt, iubita lui CTP. Diferența de vârstă dintre cei doi este mai mare decât s-a crezut inițial appeared first on Cancan.