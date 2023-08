Ovidiu Burcă jubilează după prima victorie și are un mesaj pentru fotbalistul schimbat la pauză: „Tricoul lui Dinamo e greu!”

23:00

Victor Dican, fundașul central de la FC Botoșani, a avut un mesaj dur după înfrângerea cu Dinamo, scor 0-1.Stoperul a criticat atitudinea echipei și modul în care a gestionat finalul meciului, când Dinamo a dominat, marcând golul în prelungiri.Victor Dican: „Am arătat groaznic”„Nu arătăm deloc bine. Erau călare pe noi pe final, nu am gestionat bine fazele. În ultimele 20 de minute au stat doar în jumătatea noastră, am pierdut toate duelurile. Am arătat groaznic. ...