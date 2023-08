Este total interzis să faci asta azi, 15 august 2023. Tradiţii şi obiceiuri bizare de Sfânta Marie

13:50

Conf. dr. Anton Knieling este cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și medic primar la Institutul de Medicină Legală din Iași. Potrivit declarației de avere făcută public în vara […] The post Ce salariu are medicul din România cu 4 slujbe la stat. A strâns o avere appeared first on Cancan.