Mega-țeapa la care sunt expuși românii, care caută produse la prețuri mici. Atenție mare la linkurile pe care le accesați pe internet

16:40

O imagine cu Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, a creat un adevărat val de reacții pe rețelele de socializare. Câțiva dintre utilizatori au întrebat-o dacă este însărcinată. La scurt timp după ce a […] The post Oana Monea, însărcinată?! Imaginea cu ispita de la Insula Iubirii care a făcut valuri pe internet: „Vine bebe?” appeared first on Cancan.