Imaginea anului, cu fata Elenei Udrea. Tristețea micuței, surprinsă de Adrian Alexandrov. „M-a ucis cu tristețea ei”

23:00

În cursul zilei de 4 august 2023, Andrew și Tristan Tate au scăpat de arestul la domiciliu. Cei doi frați britanici au fost plasați sub control judiciar. Cu alte cuvinte, sunt cercetați în stare de […] The post Frații Tate și-au amenajat o celulă direct în vila din Pipera. Andrew și Tristan Tate s-au filmat 24 de ore în camera cu paturi suprapuse appeared first on Cancan.