Intervenție contracronomentru în Bucegi: un turist a căzut, altul a suferit o criză diabetică

14:10

Deși, potrivit legii, devenim adulți la împlinirea vârstei de 18 ani, și răspundem pentru acțiunile noastre, sub prezumția că am ajuns la maturitate și avem discernământ, neurocercetătoriii arată că maturizarea completă a creierului are loc cu mult timp după acest prag de vârstă.