Locul de vis din România, atracție pentru zeci de mii de turiști, s-a prăbușit. Ce s-a întâmplat în Hunedoara, la cascada Clocota

13:20

După ce într-un lot de pepeni verzi a fost descoperit un pesticid neautorizat în Uniunea Europeană, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a emis o alertă alimentară. În aceste condiții, mai […] The post Alertă alimentară în toată Europa! Un fruct extrem de popular fost retras de la vânzare din magazine appeared first on Cancan.