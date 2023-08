Traumele prin care Mirela Vaida, de la Acces Direct, a trecut cu greu. Cu ce problemă s-a confruntat vedeta tv

14:50

Ilona Brezoianu nu-l mai ascunde pe cel cu care se iubește de circa 10 luni! Andrei, un tânăr fără legături strânse cu showbizul românesc, a făcut-o pe coprezentatoarea de la Neatza de Weekend să n-o […] The post S-a combinat cu un “plătitor”. Cu el se iubește pătimaș blonda de la Neatza cu Răzvan și Dani: O răsfață ca pe o prințesă! appeared first on Cancan.