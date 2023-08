Anunț important pentru pensionari! Ce se întâmplă cu pensiile

15:20

De peste 11 luni Simona Halep (31 de ani) este suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping efectuat la US Open 2022. După mai multe tergiversări din partea […] The post Ilie Năstase lansează o ipoteză halucinantă în cazul Simonei Halep. „Lor le convine că își fac publicitate” appeared first on Cancan.