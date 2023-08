Thomas Anders, show de peste 40.000 de euro! Ce pretenții a avut artistul de la Modern Talking la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea!

În perioada 18-20 august, Râmnicu Vâlcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! Peste 20 de artiști vor face show la We Love Music Festival! Cel de-al doilea sezon We Love Music Festival, care se va desfășura la Platoul Fețeni – Râmnicu Vâlcea în perioada 18-20 august 2023, are multe de oferit, iar organizatorii de la Sprint Music […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea