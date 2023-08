În această țară din Europa s-au dat bani pe gratis! Lumea a făcut coadă la bancomat, cum a fost posibil

18:40

Se spune că America este țara tuturor posibilităților, ultima găselniță a unei firme din Los Angeles neavând cum să o contrazică. Pentru doar 2,99 de euro oamenii vor avea posibilitatea să vorbească cu Iisus, Apostolii […] The post Pentru doar 2,99 euro poți să vorbești cu Iisus sau Apostolii. Aplicația stârnește controverse uriașe la nivel global appeared first on Cancan.