Lidia Buble este urmărită de ghinion! Vestea neașteptată pe care artista a primit-o: „Nu există pedeapsă mai mare”

07:40

Se poate spune că Mirela Vaida a bifat tot în viață. Are o carieră în plină ascensiune, o familie numeroasă și a devenit un model pentru multe femei din România. Până să ajungă unde este […] The post Traumele prin care Mirela Vaida, de la Acces Direct, a trecut cu greu. Cu ce problemă s-a confruntat vedeta tv appeared first on Cancan.