Elisabeta Lipă și Ionela Cozmiuc sunt invitatele emisiunii ‘’Drumul spre Paris’’, o emisiune moderată de jurnalistul Daniel Nazare

13:40

Bank of Ireland se confruntă cu o criză din cauza unei defecţiuni tehnice. Ieri, clienții au putut retrage mai mulți bani decât aveau în conturile lor, informaţia s-a răspândit rapid, astfel că s-au format cozi […] The post În această țară din Europa s-au dat bani pe gratis! Lumea a făcut coadă la bancomat, cum a fost posibil appeared first on Cancan.