Breaking news | A venit verdictul pentru Simona Halep! Ultima șansă tocmai a fost distrusă

17:30

În urmă cu mai bine de două luni, Dana Roba ajungea în stare critică, la spital, după ce fostul soț, Daniel Balaciu, a lovit-o brutal cu un ciocan în zona capului. Medicii au făcut tot […] The post Dana Roba și-a asumat relația cu Beniamin! Când au devenit, de fapt, un cuplu: ”Familia mea nu a fost de acord” appeared first on Cancan.