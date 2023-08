Gabriel Cotabiță intervine în scandalul cu Gheboasă și îi prevede acestuia un viitor sumbru, după participarea la UNTOLD: “ Va fi curând uitat pentru că…”

08:30

Celebra trupă N&D a rupt topurile muzicale la începutul anilor 2000. Nicolae Marin, alias Nick, și Delia Matache făceau senzație cu melodiile „Vreau să plâng” sau „Vino la mine”, care au rămas întipărite și acum […] The post Banii au despărțit-o pe Delia de „jumătatea” sa: „Nu pot spune motivul real al separării, dar cred că nu se împărțea corect” appeared first on Cancan.