Este vara extremelor! România, lovită de un nou val canicular. Anunțul făcut de ANM, temperaturi resimțite de până la 39°C

09:30

În luna iunie a acestui an, Codul Rutier a suferit din nou modificări, iar șoferii sunt obligați să țină cont de noua reglementare, în caz contrar vor fi sancționați contravențional cu amendă. Iată despre ce […]