Speak și Florin Ristei s-au prăpădit pe jos de ras, după ce o porție de creveți a pus-o în dificultate pe Ana Maria de la Insula Iubirii: „Bai, a mâncat capul!”

11:20

Simona Halep (31 de ani, 578 WTA) are parte de vești proaste în plin scandal de dopaj. Celebra tenismenă și-a pierdut și ultima speranță că va lua parte la US Open anul acesta, după anunțul […] The post Breaking news | A venit verdictul pentru Simona Halep! Ultima șansă tocmai a fost distrusă appeared first on Cancan.