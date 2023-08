BANCUL DE VINERI | Ion, în noaptea nunții strigă puternic: „Mamăăăă!”

11:50

Pentru ediția cu numărul 14 din „Podcast cu Prioritate” am pregătit câteva povești pasionante din universul mașinilor, iar pentru asta am adus un invitat pe măsură: nimeni altul decât Vlad Micșunescu, creator de conținut. Emisiunea […] The post „Podcast cu Prioritate”, ep. 14, apare pe 19 august. Invitat: Vlad Micșunescu appeared first on Cancan.