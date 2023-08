Milioanele de euro ale lui Dan Bittman se pot duce pe apa sâmbetei. Una dintre afacerile solistului de la Holograf, aproape de faliment! „Statul nu ne-a ajutat niciodată”

10:50

FCSB a fost eliminată din Conference League după 0-0 și 0-2 cu Nordsjaelland, o echipă din Danemarca. Gigi Becali n-a stat mult pe gânduri și a anunțat numele primului fotbalist care pleacă de sub comanda […]