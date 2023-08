Ionel Ganea l-a găsit vinovat pe Becali după eliminarea din Conference League: „Patronul-antrenor să mai treacă pe la cursuri”

21:00

Petrolul - FCU Craiova 4-3 » Nicolae Dică, 43 de ani, a analizat eșecul de la Ploiești. „Nick” a mai pierdut un joc cu același scor, 3-4 cu U Cluj.„Am început foarte prost jocul, am primit rapid două goluri și am schimbat total strategia. Apoi am marcat, am avut ocazii. În a doua parte am început foarte bine jocul, dar noi am ratat, ei au marcat, au lovit pe contraatac. Am încercat să punem presiune pe ei, dar n-am reușit să egalăm și să marcăm și golul 4. ...