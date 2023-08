Viviana Sposub și-a înșelat iubitul cu o vedetă de la Pro TV! Cei doi au fost prinși în mașină, imaginile au făcut istorie la acel moment

15:00

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de ani de zile și au construit unul lângă altul o familie frumoasă. Însă, la începuturile […] The post Misterioasa brunetă care-l voia pe Tavi Clonda în fața Gabrielei Cristea: „Eu nu am venit pentru tine aici”. Moment savuros petrecut în direct appeared first on Cancan.