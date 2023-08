Poliția din Germania a oprit un român pe autostradă pentru un control de rutină. Când l-au verificat, nu le-a venit să creadă ce noroc au avut. Ce făcuse bărbatul

16:50

Farul are un start de sezon ezitant în Superliga, însă a avut evoluții excelente în preliminariile Conference League. Plecarea lui Denis Alibec este o mare pierdere pentru formația constănțeană, însă Gică Hagi s-a mișcat rapid […] The post Gheorghe Hagi a transferat un atacant care a jucat în naționala României. Înlocuitorul lui Alibec a ajuns la Constanța appeared first on Cancan.