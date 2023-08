Cele mai periculoase zodii, conform FBI. Săgetătorul se află pe locul 3

23:50

CANCAN.RO a aflat cine este proprietarul bijuteriei care s-a ridicat în buricul capitalei, în locul unei clădiri dărăpănate, ce ajunsese o ruină, construită în anul 1885. Acesta este nimeni altul decât Alexandru Francu, co-fondatorul trupei […] The post „Tăticul” lui Cheloo s-a transformat într-un adevărat Don Juan. Fondatorul trupei Paraziții a ajuns la 40 de ani și are o pasiune neobișnuită: „Acum valorează vreo 7 milioane de euro” appeared first on Cancan.