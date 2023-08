Tu mai ai așa ceva în cutia cu amintiri? Prețul ireal la care se vinde o monedă de 25 de bani din anul 1982, acum, în 2023

11:40

A fost încăierare mare la Costinești, chiar în zi de sărbătoare. Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe plajă, iar autorităţile au intervenit în forţă. Oamenii legii au fost nevoiţi să îi pună la […] The post Aplauze pentru jandarmul din Costinești. Mihai Mărgineanu: “Le-a arătat maimuțoilor diferența dintre luptător și bătăuș” appeared first on Cancan.