Iubitul Alinei, fata omorâtă la Mangalia, n-a mai putut suporta. A cedat și a lăsat mesajul dramatic. „Păcat”

12:10

În ultima vreme, tot mai multe tragedii au avut loc pe litoralul românesc. Deși au murit câțiva oameni după ce s-au aventurat în apa mării, aceste nenorociri nu i-au speriat deloc pe turiști. Asta pentru […] The post Tragediile continuă pe litoral. Turiștii îi ignoră pe salvamari, câte victime au fost vineri appeared first on Cancan.