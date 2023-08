Iubita lui Ionuț Radu, imagini senzaționale în costum de baie » Frumoasa italiancă l-a cucerit pe portarul român

23:10

Marius Niculae o vede pe Farul în grupele Conference League, laudă parcursul lui Sepsi și nu crede că Rapid trebuie scoasă din calcule pentru titlu. ”Săgeată” dă exemplul FCSB de anul trecut, care a avut un început foarte slab de sezon și până la urmă a fost la un pas de trofeu la final de an. ”E un start de campionat ok, vom vedea pe parcurs ce și cum, am avut mai multe echipe angrenate în cupele europene, știm foarte bine că doar finalul contează. ...