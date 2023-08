Gina Pistol s-a luat cu mâinile de cap după ce a văzut cum arată Inna. „Mă duc să bag o gură de apă”

16:50

La o zi de la tragedia din Costinești, s-a aflat că bărbatul care s-a înecat era cameraman la Realitatea Plus. Robert Andrei Rindche avea doar 43 de ani. Vestea cutremurătoare a decesului său a întristat […]