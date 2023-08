Ordinul de la UE pentru magazinele din România intră în vigoare din noiembrie. Și celelalte state din uniune trebuie să facă asta

19:00

La finalul lunii iunie, Simona Halep (31 de ani) a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions. La șapte săptămâni de la acel moment, campioana noastră încă nu a primit decizia finală. Totuși, Simona nu […] The post Simona Halep refuză să se retragă de la US Open! Decizia care șochează lumea tenisului appeared first on Cancan.