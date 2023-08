Andreea Bălan și iubitul tinerel, dulcegării în văzul lumii. „Spectatorii” au reacționat imediat. „Ne bucurăm pentru voi”

21:00

În după-amiaza zilei de duminică, 19 august 2023, un tragic accident a avut loc în zona localității arădene Zăbrani. Un tânăr de 29 de ani a murit pe loc după ce a fost decapitat în […] The post Un tânăr de 29 de ani a murit decapitat de un cablu, în Arad. S-a întâmplat în timp ce se plimba cu skijetul appeared first on Cancan.