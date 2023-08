Medalie istorică pentru România. Alina Rotaru Kottmann, pe podium la Mondialele de Atletism. Nu se mai întâmplase de 14 ani

00:00

În urmă cu un an, Smiley i-a povestit lui Mihai Bobonete despre momentul în care și-a uitat versurile pe scenă. Părinții săi au avut grijă să-l ajute să depășească evenimentul care l-a marcat, pe vremea […] The post Momentul pe care Smiley l-ar vrea uitat. Vedeta PRO TV a pățit-o chiar pe scenă, iar părinții l-au filmat appeared first on Cancan.