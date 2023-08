Ajunge în Franța și semnează! Ernest Nuamah se transferă în Ligue 1 chiar după „dubla” cu FCSB: toate detaliile afacerii

17:30

Bayern Munchen este pe punctul de a accepta oferta Interului pentru Benjamin Pavard, 27 de ani, cifrată la 28 de milioane de euro plus bonsuri. Intrat în ultimul an de contract, francezul a forțat transferul și printr-o atitudine neprofesionistă.Benjamin Pavard e la un pas de Inter Milano. Intrat în ultimul an de contract cu Bayern, internaționalul francez s-a înțeles cu finalista precedentei ediții a Ligii și forțează transferul prin toate mijloacele posibile. ...