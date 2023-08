Exerciţii pentru o stare de bine 

06:10

Dorința de cunoaștere, curiozitatea și mai ales neostoita sete de îmbogățire rapidă au propulsat regatele vestice (europene) - Spania și Portugalia inițial, apoi Marea Britanie, Franța, Olanda etc. - în postura de descoperitoare ale așa-zisei Lumi Noi, pe care n-au ezitat s-o exploateze la sânge, să-i pulverizeze stăpânii neaoși, s-o reinventeze în propriul folos…