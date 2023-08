Marele Florin Piersic, jignit crunt de un parlamentar al României. Actorului nu i-a venit să creadă ce aude

16:10

Florin Zamfirescu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit despre suferința care-l apasă de fiecare dată când pășește în locurile în care are amintiri. Totodată, marele actor a dezvăluit că-i înțelege pe […] The post Durerea care-l mistuie pe Florin Zamfirescu atunci când ajunge acasă: „E greu, e foarte greu” appeared first on Cancan.