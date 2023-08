Atenție, Radu Drăgușin! Genoa caută să mai aducă un fundaș central până la finele acestui mercato

09:30

Organizatorii turneului US Open au anunțat, în mod oficial, că Simona Halep (31 de ani, numărul 1140 WTA) nu va participa la ediția din acest an a competiției din Statele Unite ale Americii. US Open 2023 va avea loc între 28 august și 10 septembrie.Constănțeanca este în conntinuare suspendată, după ce a fost prinsă dopată cu roxadustat, chiar la US Open, anul trecut. ...