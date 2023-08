Cătălin Bordea a trecut peste divorţul de Livia şi a făcut anunţul: „Dragoste”

14:30

Luni seară, Marian Godină a primit un mesaj de la un coleg poliţist detaşat pentru o lună în 2 Mai – Vama Veche. Acesta a făcut declarații șocante, iar pentru a atrage și mai mult […] The post Dezvăluirea incredibilă a lui Marian Godină despre cazul șoferului drogat. Poliția din Vama Veche nu are teste anti-drog. Deține doar un etilotest „obosit” appeared first on Cancan.