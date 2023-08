Bărbat din Dâmbovița, care a agresat trei persoane cu cuțitul, arestat

10:10

Zăpadă de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi văzut în avanpremieră în 21 de orașe din țară, în cinematografele din rețeaua Cinema City, de la ora 19:30. Basmul underground austriac va închide sezonul de vară cu o atmosferă de realism-magic în București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Galați, Iași, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Severin, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Timișoara.